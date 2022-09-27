Участники акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» получат подарки от партнеров | 360°

Экология 27 сентября 2022, 09:38 Поделиться Telegram

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Viber Участники акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» получат подарки от партнеров

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С 15 сентября по 15 ноября проходит народная акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» от Российского экологического оператора и волонтеров-экологов «Делай!». Участники акции могут сдать бумажное вторсырье на переработку и получить подарки от партнеров акции: российского сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес», издательства «МИФ» и сервиса аренды электросамокатов и велосипедов «Юрент».

«Личная вовлеченность каждого в раздельный сбор отходов также важна, как инвестиции в отрасль переработки и строительство новых заводов. Многие уже поддержали проект „Миллион Родине“, активно сдают макулатуру. И хотелось бы их за это поблагодарить. Для этого были подготовлены подарки и призы от наших партнеров», — сказал Денис Буцаев.

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Участники акции смогут сократить потребление бумажных ресурсов не только при помощи сдачи макулатуры, но и благодаря использованию электронных версий произведений. Каждый участник акции, сдавший бумагу на переработку, получит бесплатные промокоды на выбор из 35 электронных книг на тему личностного роста и развития различных сфер жизни от сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».

Но экологичный образ жизни не заканчивается на переработке — узнать больше о принципах экологичного потребления также смогут все участники мероприятий по сдаче макулатуры. Издательство «МИФ» предоставляет промокод на книгу с практическим руководствов по осознанному потреблению, а также промокод на книгу по стратегии принятий сложных решений.

А начать активно пользоваться альтернативными средствами передвижения в городе и снизить выбросы CO2 участники акции смогут благодаря сервису поминутной аренды электросамокатов и велосипедов «Юрент», который предоставляет промокоды студентам: для новых пользователей и подписку на 1 месяц бесплатного катания на электросамокате для уже зарегистрированных пользователей. Промокод и подписка автоматически приходят участникам в письме на почту при регистрации в личном кабинете на сайте акции.

Помимо призов от партнеров акции по итогам соревнований по сбору макулатуры будут определены топ-5 победителей в трех номинациях: школы и детские сады, вузы и ссузы, общественные организации — учреждения, сдавшие на переработку больше всего вторсырья получат ценные призы от организаторов.

«В России действует 90 профильных заводов, в Подмосковье, Нижегородской области, Сибири. И ежегодно там перерабатывают четыре миллиона тонн бумажной упаковки. Сданная участниками акции макулатура будет обязательно переработана. А значит, обретет новую жизнь, например, в виде упаковки для яиц или фруктов, туалетной бумаги, гипсокартона или блокнота», — добавил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Подробную информацию об акции и условиях участия можно найти на сайте: миллион-родине.рф/

Акция проходит по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».

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