Экология 29 ноября 2022, 18:43 Участникам отрасли обращения с ТКО расскажут о регулировании выбросов парниковых газов

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Российский экологический оператор проводит очередной вебинар о влиянии на отрасль обращения с отходами климатической повестки, в том числе о регулировании ограничения на выбросы парниковых газов, отчетности по ним, а также об инструментах «зеленого финансирования».

Вебинар на тему «Мониторинг и снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — новые требования законодательства и практика применения» состоится 30 ноября в 10:00 в прямом эфире с зарегистрировавшимися участниками отрасли с одновременной трансляцией на YouTube-канале РЭО.

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Прошедший 23 ноября первый вебинар по этой теме вызвал большой интерес в отрасли. Участие приняли представители68 регионов нашей страны. Несмотря на то, что вебинар шел более 4 часов, большая часть участников оставалась на связи все время проведения вебинара. Количество просмотров записи трансляцию вебинара на YouTube-канале РЭО подошло к полутысячи пользователей.

«Каждый год в мире выбрасывается около 1,4 млрд тонн, или треть произведенного продовольствия. Пищевые отходы добавляют в атмосферу более 3,3 млрд тонн парниковых газов, главным образом — за счет того, что гниение пищи приводит к выбросам метана. Полигоны являются одним из основных источников выброса метана в мире, после добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Метан — это один из парниковых газов, из-за выбросов которых как раз происходит глобальное потепление. Поэтому перед нами стоит задача сократить до 2030 года полигонное захоронение в два раза. Для этого строятся современные мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы, появляется больше объектов по компостированию органических отходов, которые, в свою очередь, и являются основным источников свалочных газов», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Основными темами вебинара станут влияние на отрасль ТКО климатической повестки;

новые требования законодательства в сфере ограничения парниковых газов в Российской Федерации для компаний отрасли; инвентаризация выбросов парниковых газов, формирование и предоставление отчетности по выбросам компаниями отрасли с 2023 года; снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — способы и проекты; климатические проекты, углеродные единицы и инструменты «зеленого финансирования».

Спикерами на онлайн-встрече выступят советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев, руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирина Поминова, главный эксперт-аналитик Департамента ГЧП РЭО Владимир Пинаев, советник ректора АНО ВО «Университет Сириус» Надежда Михайлова, советник генерального директора ООО «Экополис» Нина Коробова.

На вебинаре будет возможность задать вопросы по теме в прямом эфире. Спикеры также ответят на вопросы, возникшие по итогам семинара 23 ноября.

Зарегистрироваться на вебинар и задать ведущим вопросы в прямом эфире можно по ссылке. Трансляция и запись вебинара будут доступны по ссылке.