Участки под высадку деревьев предложили раздавать бесплатно

В Госдуме предложили безвозмездно предоставлять участки леса, свободные от деревьев, под высадку плантаций. С такой инициативой выступил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Депутаты нынешнего созыва Госдумы перед выборами приняли закон о лесной реформе, который призван сократить незаконную вырубку деревьев. И новому составу Госдумы предстоит заняться климатическими проектами, направленными на восстановление леса, отметила «Парламентская газета». Работа над конкретными предложениями уже ведется.

Глава профильного комитета рассказал, что к восстановлению лесов нужно обязательно стимулировать как предпринимателей, так и частных лиц. Для этого предлагается установить упрощенный порядок предоставления лесных земель под высадку деревьев.

«Речь идет о том, чтобы давать под плантации участки​ лесного фонда, на которых леса нет. Таких площадей достаточно много», — пояснил Николаев.

По мнению депутата, в Госдуме нового созыва будут больше внимания уделять вопросам климата, экологии и природопользования.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые штрафы за жестокое обращение с животными.