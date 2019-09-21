Участие в акции «Наш лес» в Балашихе приняли более 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек приняли участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Традиционно, уже пятый год подряд, вместе со всей Московской областью мы проводим на территории нашего города экологическую акцию „Наш лес. Посади свое дерево“. В этом году в ней приняли участие более 40 тысяч жителей Балашихи. Спасибо всем, кто помогал облагораживать наш город», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что на территории Ольгинского лесопарка участники акции высадили около 40 тысяч сеянцев сосны. Акция прошла по всему городу — на территориях учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Там высадили каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.