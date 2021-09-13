Тушу 14-метрового кита выбросило на японский берег

На берегу города Одавара префектуры Канагава в Японии обнаружили мертвого усатого кита. Его длина достигает 14 метров.

Тушу морского млекопитающего выбросило на берег утром 13 сентября. Об этом сообщило издание NHK.

В настоящее время власти города решают, что делать с телом кита. Они также заявили, что продолжают изучать состояние усатых китов.

Местные жители рассказали изданию, что туши мертвых китов выбрасывает раз в несколько лет. Однако такую крупную особь они видят впервые.

Специалисты из местного исследовательского института сообщили, что собрали материалы, чтобы выяснить причину смерти усатого кита.

В среду, 8 сентября, на побережье острова Беринга в Камчатском крае выбросило тушу 13-метрового горбатого кита. Специалисты научного отдела выехали на место и провели морфометрию, они взяли пробы тканей для исследований.

В конце мая мертвого горбатого кита нашли на юге Франции. Ученые не смогли ответить, как в Средиземное море попал горбатый кит. Млекопитающее никогда там не водилось.