19 июля 2023, 11:45
Турция начала готовиться к мощному землетрясению в Стамбуле
Министр градостроительства Турции Озхасеки объявил о подготовке к землетрясению в Стамбуле
Стамбул подготовят к возможному землетрясению в районе Мраморного моря. Превентивные меры согласовали с городской администрацией, объявил на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки. Об этом сообщил ТАСС.
Он рассказал журналистам об итогах встречи с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и руководителями районных администраций. Чиновники обсудили меры, которые можно принять на фоне предупреждения о возможном землетрясении.
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«Мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке] на следующей неделе», — сказал министр.
Турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил 12 июля, что в Мраморном море недалеко от Стамбула произойдет землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,6.
Серия мощных землетрясений произошла в Турции в феврале. RT сообщил, что, по актуальным на апрель данным, число жертв превысило 50 тысяч человек, а ущерб промышленности составил девять миллиардов долларов.
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