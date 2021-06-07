Правительство отказалось от развития туризма в заповедниках

Правительство России планирует развивать туризм в национальных парках. Заповедники решено не трогать из-за строгого режима охраны.

«Мы, наверное, будем развивать национальные парки. Заповедники — это нишевая история, нишевый туризм. Национальные парки — более мягкий режим, можно построить инфраструктуру. С заповедниками дело обстоит серьезнее, и государство не должно там понастроить гостиниц. Они останутся в большей степени защищенными, минимальное воздействие и такой нишевый туризм для тех, кто понимает», — сказала РИА «Новости» вице-премьер России Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в Долину гейзеров, которая находится в Кроноцком заповеднике нельзя увеличить турпоток, иначе туристы «вытопчут все».

Путин не согласился с мнением вице-премьера и отметил, если лучше организовать работу, «никто ничего не вытопчет». Однако экологи и некоторые чиновники выступили против расширения туризма в заповедниках. Сотрудник российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин говорил, что уже есть места в России, где редкие природные территории уничтожены туристами.

В России, по данным Минприроды, 64 национальных парка и 111 заповедников.