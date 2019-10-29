Туристы стали главной причиной загрязнения Байкала

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?». По его словам, большинство отдыхающих не знают, как себя нужно вести на природе.

«Большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе. Благодаря нашим информационным щитам и работе с туристическими базами туристов нужно осведомлять. Они должны знать о селективной системе сбора мусора, о том, что его вывозят не в лес, а о том, что он везется на переработку. Иностранные туристы более ответственны, они лучше уберут мусор в карман, чем выкинут в неположенном месте», — рассказал Токарев.

В рамках национального проекта «Экология» в России осуществляют федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Основные задачи — это строительство и модернизацию очистных сооружений, сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов. На реализацию проекта было выделено более 33 миллиардов рублей. Но специалисты все же отметили, что главной причиной загрязнения остается бытовой мусор.