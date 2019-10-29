  • Туристы стали главной причиной загрязнения Байкала

    29 октября 2019, 14:12

    Анастасия Карпеева

    Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев заявил, что одной из главных проблем озера Байкал стал обычный мусор, который оставляют туристы. Об этом сообщило информационное агентство НСН.

    Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?». По его словам, большинство отдыхающих не знают, как себя нужно вести на природе.

    «Большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе. Благодаря нашим информационным щитам и работе с туристическими базами туристов нужно осведомлять. Они должны знать о селективной системе сбора мусора, о том, что его вывозят не в лес, а о том, что он везется на переработку. Иностранные туристы более ответственны, они лучше уберут мусор в карман, чем выкинут в неположенном месте», — рассказал Токарев.

    В рамках национального проекта «Экология» в России осуществляют федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Основные задачи — это строительство и модернизацию очистных сооружений, сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов. На реализацию проекта было выделено более 33 миллиардов рублей. Но специалисты все же отметили, что главной причиной загрязнения остается бытовой мусор.