Туристы на Курилах спасли выброшенного на берег дельфина | 360°

Экология 21 октября 2022, 09:03 Туристы на Курилах спасли выброшенного на берег дельфина Появилось видео спасения туристами на острове Кунашир дельфина

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Россияне обнаружили на острове Кунашир, в 20 километрах от ближайшего населенного пункта, дельфина на берегу. Он не мог уйти в море, туристы помогли ему. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Люди заметили животное по пути к стоянке у вулкана Тятя, на территории заповедника. Интернет не ловил, поэтому отдыхающие не смогли найти контакты службы спасения животных, а в МЧС они не догадались позвонить. Одна из участниц этого действа рассказала, что она с другими туристами попыталась затащить дельфина в океан.

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«Поначалу его переворачивало волнами и он сам просто бился и кричал, но не пытался уплыть», — добавила она.

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По ее словам, первая попытка потерпела неудачу. Животное волной выбросило обратно на берег.

Тогда мужчины еще раз взяли животное и отплыли с ним на глубину. В итоге дельфин смог уплыть. На спасение ушло более часа.