Туристам рассказали, когда Черное море очистится после ливней на Кубани

Черное море очистится от грязи и песка, которые попали в воду во время ливней, в ближайшие два-три дня. Об этом заявил начальник отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

«Грязь в воде — это взвесь песка, пыли, которые образуют взвеси. Они в воде не растворяются, лишь оседают. <…> Сейчас штормов практически нет, есть только небольшое волнение. Я думаю, что в ближайшее два-три дня взвеси должны осесть и море очистится», — приводит ТАСС слова Колесника.

По словам собеседника, в ближайшие дни в Краснодарском крае будет нормальная погода. Согласно прогнозу, в регионе пройдут кратковременные дожди, однако они не будут сильными.

В начале этой недели на курортах Кубани прошли ливни, которые вызвали подъем воды в реках и подтопления. Власти ввели режим ЧС на территории Туапсинского, Славянского и Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Жертвами разгула стихии стали семь человек.