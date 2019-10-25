Турист из Великобритании нашел смертельно опасную сумку в Чернобыле. Видео

Уровень радиации рядом с Чернобыльской АЭС по-прежнему остается высоким. В этом убедился британец Нил Анселл, который отправился исследовать Припять и снял свою поездку на видео.

Кадры из Чернобыля, по которому прогулялся 28-летний Анселл, опубликованы на YouTube. Вместе с гидом он прошелся по парку аттракционов, побывал в заброшенных административных зданиях и социальных объектах, которые пустуют уже более трех десятилетий.

В зоне отчуждения молодой человек нашел сумку, которую решил проверить счетчиком Гейгера. От нее исходило излучение в 2728 миллизивертов. Полученные показания почти в 200 раз больше тех, что дает компьютерная томография у взрослых.

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К гибели человека в течение месяца может привести одна доза в объеме пяти тысяч миллизивертов.

Нил Анселл признался, что не стал открывать сумку и не знает, какие в ней находились предметы. Если же путешественник пренебрег мерами безопасности, то последствия могли быть более чем печальными.

На четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года произошел взрыв. Авария стала самой крупной техногенной катастрофой в истории атомной энергетики.