Турецкие и азиатские производители помогут российским мусорным заводам

Ранее запущенные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в новых экономических условиях получат помощь государства и будут укомплектованы оборудованием отечественного производства, а также комплектующими от турецких и азиатских компаний. Об этом на полях международной выставки оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод Wasma сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Отрасль не зависит от импорта и экспорта. Вы отходы берете внутри страны, и вторсырье будете продавать тоже внутри страны. Важное направление — это доступность современных технологий. Мы знаем, что импортозамещение у нас велось по многим направлениям. По каким-то было более успешным, по каким-то — менее. Обработка отходов достигла 80% импортозамещения. Чтобы достичь 100%, осталось заместить несколько конкретных видов оборудования, что можно сделать до конца этого года. Но даже 80% позволяет с уверенностью говорить, что мы фактически экспортно независимы. Да, есть компонентная база, которую придется поменять с точки зрения поставок — с европейского рынка на азиатский. Но это не значит, что у на есть компоненты, которые нельзя заменить. Мы видим азиатские производители активны и быстры с точки зрения подстраивания под рынок, и турецкие производители готовы нам помогать в укомплектовании тех проектов, которые мы запустили до нынешних событий. Для нас время непростое, но для нашей отрасли время уникальное. И таких возможностей, как сейчас, возможно у нас уже не будет», — сказал Денис Буцаев на пленарной сессии «„Зеленая“ экономика — новые вызовы?».

По словам Буцаева, заместить оборудование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами удалось в каких-то направлениях до 60% и 80%. Он добавил, что выставка собрала широкий репрезентативный состав стран-участников, в том числе речь о новых компаниях, которые хотят работать на рынке. Также по словам гендиректора РЭО, в связи с импортозамещением сейчас очень важен прогресс и у белорусских коллег.

Коллеги из Белоруссии, в свою очередь, рассказали о развитии отрасли в Республике и заявили о возможности производства оборудования как для своей страны, так и для Российской Федерации.

«В Беларуси всегда уделялось большое внимание отрасли обращения с отходами. К концу 2025 года мы хотим выйти на переработку более 30% отходов. Это амбициозные цифры, но мы идем к ним. Сейчас мы работаем над новыми машинами, оборудованием для уборки городов, мусоровозов. Мы готовы удовлетворить и свою потребность, и потребность РФ. За последние годы построили восемь мусороперерабатывающих заводов, три строим», — сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Владимир Семашко.

В продолжение сессии Буцаев назвал экономику замкнутого цикла логическим продолжением реформы обращения с ТКО, которая была запущена с 2019 года.

«Сначала Правительство решило поработать с коммунальными отходами, затем 42 инициативы правительства включили в себя новый проект, связанный с вовлечением и других видов отходов в переработку. В то же время экологическая повестка стала в том числе экономическим драйвером для развития целого рода отраслей. Если взять еще недавнее обсуждение ESG-стратегии, зеленых финансов, то все эти направления подразумевалось развивать как новые экономические стимулы в том числе для привлечения новых денег на рынок, для возможности компаниям переформатироваться и получить новые технологические и финансовые возможности для экономического развития», — сказал глава РЭО.

Заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин, также принимавший участие в дискуссии, добавил, что государство для стимулирования развития отрасли продолжит оказывать меры поддержки проектам в сфере обращения с отходами.

«Наша задача — превратить отходы в ценный продукт, который востребован и ни в коем случае не ехал на полигон, на захоронение. Что делает государство? Совершенствуем нормативно-правовое регулирование, оказываем меры поддержки. Что касается перспектив, то экономика замкнутого цикла это не какая-то отдельная отрасль, это симбиоз, драйвер развития не одной, а множества отраслей», — отметил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин.