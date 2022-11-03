ЦУР Башкортостана посетил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев | 360°

Экология 03 ноября 2022, 17:48 ЦУР Башкортостана посетил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев

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3 ноября Центр управления Республикой Башкортостан посетил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал о его работе.

Гостю продемонстрировали лучшую практику в регионе — систему мониторинга вывоза мусора «ТКО-Башкортостан», связанную с улучшением качества жизни жителей республики. Денис Буцаев высоко оценил ее работу.

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— Башкортостан является не только одним из активных в федеральном округе, но в целом по стране, кто занимается серьезными проблемами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Одной из тем обсуждения нашей встречи с Главой республики и Премьер-министром Правительства стало строительство крупного комплекса на территории республики на основании концессионной сделки. Дополню, что развитие инфраструктуры невозможно без цифровизации. То, что вы продемонстрировали в ЦУРе — это показатель качественной работы, предоставляемых услуг населению, — сказал Денис Буцаев.

Кроме того, руководитель ППК «Российский экологический оператор» предложил дополнительно внедрить наработки в сфере обращения с ТКО.

— По инициативе Главы республики и Премьера-министра Правительства в регионе оцифрованы существующие полигоны. В результате будет создана полноценная 3D-модель, которая позволит следить за эксплуатацией полигонов. Помимо этого направления имеется еще федеральный проект «Экомониторинг», предусматривающий наблюдение за состоянием окружающей среды. Мы предлагаем данным проектом воспользоваться вашей республике. Спасибо за вашу работу и хочу поблагодарить за гостеприимство, — подытожил Денис Буцаев.