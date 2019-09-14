ЦОДД Москвы предупредил о шквалах

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил о непогоде. Порывы ветра достигнут скорости в 17 метров в секунду — в городе такой ветер опасен.

Как следует из размещенного в Twitter ЦОДД сообщения, на выходных, 14 и 15 сентября в Москве ожидается резкое похолодание и усиление ветра. Как сказано в сообщении, «осень вернет нас в холодную реальность».

Коммунальщики предупредили, что в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В условиях мегаполиса такие шквалы могут ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции.

«Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», — призвали сотрудники ЦОДД.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 14 сентября в столице днем ожидается до +18 градусов по шкале Цельсия. Будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 15 сентября будет еще прохладнее. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью термометры опустятся до отметки +8 градусов. Обещают облачность, местами небольшие осадки, порывы ветра.