Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Таня»

На Москву надвигается циклон «Таня». Он доберется до столицы в пятницу, 27 ноября, но погода испортится уже завтра.

«Циклон, как область низкого атмосферного давления, несет ухудшение погодных условий. Влияние циклона начнет сказываться в четверг, в дневные часы, когда к Москве начнет приближаться его теплый атмосферный фронт. <…> Поля облаков будут становиться все плотнее, пойдет мокрый снег, постепенно переходящий в дождь, не исключены гололедные явления. Усилится южный ветер, и температура станет расти», — рассказала «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Собеседница отметила, что завтра к вечеру потеплеет до +2 градусов. Облачный вихрь полностью накроет Москву 27 ноября. В ночь на пятницу будет уже +3 градуса. Такая температура продержится большую часть дня. Сильных осадков не будет. Выпадет до семи миллиметров влаги.

«При положительных температурах тот снежный покров, который пока наблюдается в нашем городе, кое-где, конечно, осядет, а в центре дожди его окончательно смоют», — добавила Волосюк.

В выходные циклон «Таня» ослабеет, волна тепла покинет Москву, а ветер сменит свое направление на северо-восточное.

В начале недели в московском регионе побывал североатлантический циклон «Сара». Он набрал силу в ночь на 23 ноября и принес около 20% месячных осадков.