Циклон сменит жару в Москве и Подмосковье на дожди и ветер

Жара в Москве и области и области спадет 28 июля. В среду в столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха — до +24…+26.

«В среду, 28 июля, погода будет облачная, местами пройдут кратковременные дожди. В среднем выпадет до семи миллиметров осадков. Дожди пройдут не повсеместно. Первыми под зону атмосферного фронта попадут западные и северо-западные округа Подмосковья. Температура уже не будет такой высокой, как 27 июля, — в Москве будет +24…+26. А вот на востоке Подмосковья останется высокая температура — до 29 градусов жары», — рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Во второй половине возможно образование грозовых облаков. Порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду.

Она рассказала, что причиной спада температуры является атлантический циклон. Бояться, что Россию зальет так же, как и Европу, не стоит. По словам метеоролога, к нам придет другой циклон.

«Циклоны живут непродолжительное время. Они все время формируются над Атлантикой. И один из таких циклонов, который будет располагаться центром над Ботническим заливом, потом над Ленинградской областью, принесет нам изменения в погоде», — добавила Позднякова.

Метеоролог отметила, что в ближайшие пять дней погода будет больше соответствовать июлю. Столбик термометра покажет не выше +28 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Но температура воздуха все равно будет на два-три градуса выше климатической нормы.