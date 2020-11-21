Циклон «Сара» придет в Москву с мощным снегопадом

В ночь на воскресенье и в первую половину дня в столице сохранится пасмурная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют ночью легкий мороз. Температура воздуха опустится до −2…−4 градусов.

Однако днем начнется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Поэтому после 14:00–15:00 пойдет снег. К вечеру порывы ветра усилятся, начнется метель, видимость ухудшится. Днем в Москве на улице будет 0…−2 градуса. Ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Натиск циклона «Сара» усилится в ночь на 23 ноября. С особой силой снег посыплет в утренний час-пик, видимость составит менее километра. На дорогах будут заносы, что приведет к заторам, прогнозируются перебои в авиасообщении, отметила «Газета.ru».

Минимальная температура в понедельник — от −1 до −3. Ветер подует с юго-запада, порывы — четыре-девять метров в секунду. Днем осадки ослабнут. Показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что плохо скажется на самочувствии метеозависимых.

Выпадет до 8–10 миллиметров осадков — 15–20% месячной нормы. Высота снежного покрова составит 5–10 сантиметров, на юге Московской области — 10–15 сантиметров, это соответствует климатическим показателям начала зимы.