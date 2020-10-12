Циклон принесет заморозки в Пермский край
Синоптики ГИС-центра Пермского государственного университета предупредили, что на регион надвигается циклон, который принесет похолодание. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«В ночь на 16 октября территория края окажется под влиянием активного циклона, который принесет с собой сильные осадки (местами выпадет до 150% от нормы)», — уточнил ГИС-центр.
На севере ожидается мокрый снег, а на юге — дождь. Температура упадет до –4 градусов в северных районах края. По данным информагентства, самым теплым днем этой недели станет понедельник. Температура воздуха прогреется днем до +15 градусов.