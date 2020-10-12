Циклон принесет заморозки в Пермский край

«В ночь на 16 октября территория края окажется под влиянием активного циклона, который принесет с собой сильные осадки (местами выпадет до 150% от нормы)», — уточнил ГИС-центр.

На севере ожидается мокрый снег, а на юге — дождь. Температура упадет до –4 градусов в северных районах края. По данным информагентства, самым теплым днем этой недели станет понедельник. Температура воздуха прогреется днем до +15 градусов.