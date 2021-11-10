Циклон придет на Сахалин

Циклон с дождем и ветром придет в Сахалинскую область. Всего под его влияние попадет семь районов. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное управление МЧС.

Погода ухудшится в ночь на 11 ноября. Циклон образуется на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов. Кроме того, жителей региона предупредили о ветре со скорость 15-20 метров в секунду. На побережье же его сила может достигать от 19 до 24 метров в секунду. На территории Северо-Курильского района ожидается сильный дождь. Там ветер достигнет скорости в 22-27 метров в секунду.