Экология 29 ноября 2022, 10:50 Циклон превратил Владивосток в большой каток «Известия»: дороги Владивостока покрылись льдом после дождя и снега

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В ночь на 29 ноября во Владивостоке выпало большое количество осадков, а на улицах бушевал штормовой ветер. Это привело к образованию льда на дорогах города. Кадры с улиц Владивостока опубликовали «Известия».

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Такие сложные погодные условия в Приморье вызвал циклон.

Местные жители быстро приспособились к новому дорожному покрытию. На кадрах видно, что в одном из дворов города устроили катание на коньках.

К утру сотрудники коммунальных служб начали устранять последствия циклона. Власти города сообщили, что к уборке привлекли 238 представителей подрядных организаций. Их разбили на бригады и распределили по социально значимым маршрутам. Также сотрудники администрации Владивостока сказали, что борьба с последствиями циклона продлится несколько дней.

По словам местных жителей, основные дороги уже очистили от наледи. Однако проезды и тротуары все еще похожи на каток. Кроме того, под коркой льда оказались и машины.