Циклон «Ове» принесет дожди и сильный ветер в московский регион 1 сентября

Около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве и Московской области в предстоящий День знаний — 1 сентября. Как пояснил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ненастную погоду принесет циклон «Ове».

Синоптик отметил, что сильный ветер принесет в столичный регион облака, наполненные влагой. В регионе прогнозируется мелкий дождь, переходящий в ливни. Но основной удар циклона «Ове» примут на себя северо-восточные регионы России.

«С запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени „Ове“, маршрут которого точно проляжет через Москву. Далее атмосферный вихрь изменит траекторию и возьмет курс на северо-восток, обрушив ненастье на Верхневолжье и Вологодчину», — заявил Тишковец.

По прогнозу синоптика, в Москве в ночь на среду, 1 сентября, ожидается теплая погода. Температура воздуха составит +15...+17 градусов с небольшими дождями. Утро ожидается пасмурным с небольшим потеплением.

Холодный фронт начнет проникать в регион после полудня. Небо затянет кучево-дождевыми облаками.

«Такие клубящиеся облака, как правило, всегда выстреливают залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, на юго-востоке и востоке Подмосковья, а также в отдельных районах соседних Рязанской, Владимирской и Тульской областей — даже с вероятностью очагового града», — заявил Тишковец.

Он уточнил, что до вечера в регионе выпадет до 23 миллиметров осадков, что на треть превышает месячную норму для сентября. К вечеру циклон «Ове» пройдет дальше, уступив дорогу арктическому воздуху.

«2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени», — подытожил синоптик.

Холодная погода в московском регионе задержится ненадолго, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, резкое похолодание станет свидетельством скорого наступления бабьего лета, о котором синоптики предупредят жителей за несколько дней.