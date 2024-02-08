Экология 08 февраля 2024, 00:17 Циклон «Ольга» показали из космоса Роскосмос показал спутниковый снимок циклона «Ольга» из космоса Циклон «Ольга» / Роскосмос

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Спутниковый снимок циклона «Ольга» опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. Североатлантический циклон расположился над Центральной Россией.

«На спутниковом снимке „Метеора-М“ — циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня», — рассказали в госкорпорации.

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Синоптики сообщили, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота сугробов может достичь 58 сантиметров.

Циклон «Ольга» уже намел в Подмосковье около 12 сантиметров снега. Осадки будут идти до часу ночи. Метеоролог Александр Шувалов ранее спрогнозировал, что сильных снегопадов не будет, и снежный покров увеличится на пять-семь сантиметров.