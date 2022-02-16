Циклон «Иления» обрушит на московский регион снег и дожди 17 февраля

Жителям Москвы и Московской области стоит приготовить зонты. Вечером в четверг, 17 февраля, в регион придет циклон «Иления», который принесет с собой мокрый снег, переходящий в настоящий дождь. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что приход циклона «Иления» ожидается поздним вечером 17 февраля, но останется он до вечера пятницы.

«Город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью и до утра на 18 февраля прольются первые чистые дожди — впервые пригодятся зонты, иначе можно промокнуть», — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что «Иления» сбросит над Москвой и Подмосковьем пятую часть месячной нормы осадков, а еще принесет с собой штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Синоптик отметил, что до прихода циклона в регионе установится теплая и сухая погода. Днем температура воздуха в городе прогреется до +2…+4 градусов, по области 0…+5. По словам Тишковца, такая погода больше свойственна последним дням марта, чем февралю.