Экология 17 февраля 2024, 16:11 Циклон и потепление превратили дороги Петербурга и Ленобласти в полноводные реки Зимние дожди затопили дороги Петербурга и Ленобласти РИА «Новости»

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Пришедший в Санкт-Петербург и Ленинградскую область циклон с юга Финляндии принес рекордное количество осадков. Только за минувшую ночь в городе их выпало 19 миллиметров — показатель побил рекорд 2020 года. Об этом в Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

Он добавил, что ночью ушедшие вверх столбики термометров преодолели нулевую отметку и снегопад сменил сильный дождь.

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Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» поделился видео от подписчиков, которые показали залитые водой трассы города и области.

На опубликованных кадрах водители старались соблюдать скоростной режим в сложных условиях.

В Зеленогорске ситуацию с затопленным участком под железнодорожным мостом усугубила застрявшая фура, перекрывшая одну полосу.

Если транспорт еще может как-то преодолеть водные препятствия, то пешеходам пришлось особенно туго.

«Фонтанка» в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с улиц Санкт-Петербурга с жителями, которые ценой невероятных усилий переходили затопленные дороги и шли по покрытым гололедом тротуарам.

Отработанные сегодня навыки по прохождению оледеневших трасс жителям пригодятся завтра.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, уже к вечеру температура в городе вернется к отрицательным значениям и вся скопившаяся на дороге вода превратится в лед.