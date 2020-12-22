Сугробы по 10-20 см. Москву накроет мощный циклон «Грета»

На Москву движется североатлантический циклон, который несет в город сильные метели и сугробы до 20 сантиметров. По словам синоптиков, в столице в среду будет спокойно, но уже к выходным в городе будет настоящий снегопад.

23 декабря в Москве будет до -6 градусов днем и до -9 — ночью. Где-то даже появится солнышко, но уже в четверг с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится, и начнется снег. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Днем в четверг около -5. Снежный покров подрастет до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу, когда через Москву пройдет маршрут непредсказуемой „Греты“ — североатлантического циклона», — сказал он.

В Москве выпадет четверть месячной нормы осадков — то есть снежный покров будет достигать 10-15 сантиметров. В некоторых частям Подмосковья выпадут все 20 сантиметров снега.

На дорогах из-за метели будет плохая видимость — до нескольких сотен метров, — а также снежные заносы и переметы, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Но температура будет не очень низкой от -1 до -3 градусов.