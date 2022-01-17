Введение электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины помогло выявить серые схемы на рынке и предотвратить незаконный вывоз леса. Об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным доложила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Например, по одному документу можно было вывозить неограниченное количество древесины с одной делянки. Ведь он был в бумажном виде, а сведения об объемах автоматически не сопоставлялись. Теперь, благодаря цифровизации, система не позволяет создать лесопользователю сопроводительный документ на партию, которая превышает фактический объем заготовленной на делянке древесины», — сообщила Абрамченко.

Еще одна серая схема, которую выявили в праздники, распространяется на субаренду, когда лесные рантье отдают часть лесных участков в субаренду без каких-либо документов. Субарендаторы рубят лес без подачи лесной декларации и не имеют права на эту древесину. В итоге сделки оставались в тени, не было видно оборота древесины, государство лишалось налогов.

«Теперь благодаря системе и электронному паспорту такую „серую“ древесину невозможно легализовать. А соответствующим участникам рынка придется выходить из тени», — рассказала Абрамченко.

ЭСД полноценно заработал с 1 января вместе с обновленной системой прослеживаемости древесины через ЛесЕГАИС. По словам Абрамченко, это не привело к помехам в работе рынка, а участников оказывали техподдержку все праздники.