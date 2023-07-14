Экология 14 июля 2023, 11:20 Цифровая площадка РЭО помогла выявить самую дешевую макулатуру в России РЭО

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Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданная при поддержке Российского экологического оператора, провела исследование среди пользователей и выявила потребность введения индекса цен. Он помог определить, что самая дешевая макулатура продается в Подмосковье, а дорогая — в Чувашской Республике.

«У пользователей ЭТП появится возможность получения (выгрузки) анализа цен на вторичное сырье и ресурсы по регионам РФ. Это позволит пользователям в реальном времени получать аналитику и планировать стоимость выставляемых лотов. Например, выяснилось, что дешевле всего макулатура в Московской области, в январе 2023 года за килограмм этого вторсырья отдавали 1 рубль, тогда как в Чувашской Республике 11 рублей, и это самая высокая стоимость. Индекс — актуальный показатель для оценки ситуации на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем планируется реализовать прогноз изменения цены на ближайший месяц», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В топ-5 с самой дешевой макулатурой вошли:

— Московская область (Январь — 1 р/кг, Май — 2.5 р/кг, Июль — 1.5 р/кг);

— Приморский край (Январь–Июль — 5 р/кг);

— Челябинская область (Январь–Июль — 6 р/кг);

— Удмуртская республика (Январь–Июль — 7 р/кг);

— Санкт-Петербург (Январь — 2 р/кг, Июль — 9 р/кг).

В топ-5 с самой дорогой макулатурой вошли:

— Чувашская республика (Январь 2023 — 11 р/кг, Июль 2023 — 12 р/кг);

— Москва (Январь–Июль — 9.5 р/кг);

— Новосибирская область (Январь–Июль — 9 р/кг);

— Ханты-Мансийский автономный округ (Январь–Июль — 9 р/кг);

— Саратовская область (Январь–Июль — 9р/кг).

Индекс отображает минимальные и максимальные цены по каждой категории вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Информация включает в себя данные о текущем спросе, наличии вторсырья на рынке.

«Это будет документ в формате эксель, который зарегистрированные пользователи смогут сформировать в личном кабинете и выгрузить на свой ПК. При выгрузке можно выбирать фильтры. Например, по регионам, по типу вторсырья, по цене. Сейчас на ЭТП зарегистрировано уже 1011 пользователей, уверены, новая функция станет востребованной среди них», — сказал руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

Отчет дает доступ не только к онлайн-графикам, которые позволяют наглядно отслеживать и анализировать динамику цен, но и выгружать данные в файл формата MS Excel для самостоятельного анализа и архива данных.