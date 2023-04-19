Экология 19 апреля 2023, 13:44 ЦФО стал лидером среди федокругов по утилизации пластика, бумаги, стекла и резины

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В округе функционируют 192 объекта утилизации общей мощностью 3,15 млн тонн.

Центральный федеральный округ является лидером по объему мощностей утилизации по основным фракциям — полимеров, стекла, бумаги и резины. Данные были собраны Российским экологическим оператором.

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«Российский экологический оператор провел работу по сбору информации о количестве и мощностях объектов утилизации по основным фракциям — полимерам, стеклу, макулатуре и резине. Всего в России функционирует 662 объекта утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) общей мощностью 8,1 млн тонн. Данные представлены в РЭО организациями-утилизаторами на добровольной основе Эти данные будут использованы при формировании реестра утилизаторов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Второе место по количеству занял Приволжский федеральный округ с 124 объектами утилизации, в Северо-Западном построено 113 объектов, в Северном — 81, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, в Северо-Кавказском — 6.