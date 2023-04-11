Экология 11 апреля 2023, 16:50 Центробанк зарегистрировал 3 выпуска облигаций РЭО

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Средства от размещения облигаций направят на создание 3 КПО в Подмосковье

Банк России принял решение о государственной регистрации 3 выпусков ценных бумаг Российского экологического оператора. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 6,1 млрд рублей, будут направлены на финансирование создания трех комплексов по обработке и утилизации отходов в Московской области.

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«Наблюдательный совет РЭО одобрил софинансирование трех проектов в Подмосковье в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО. РЭО предоставит финансирование в размере 6,1 млрд рублей. Планируется, что строительство вторых очередей комплексов КПО «Юг», КПО «Север», КПО «Дон» будет завершено до конца июня. Половина отходов, поступающих на заводы, будет переработана, это соответствует национальной цели по 100-процентной обработке отходов и снижению захоронения отходов в России в два раза к 2030 году», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 01-КИ, 02-КИ и 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Для финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 6,1 млрд рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3,5%.

На каждом комплексе дополнительно построят мощности еще на 600 тысяч тонн для обработки отходов и на 300 тысяч тонн — для утилизации. Всего мощность ежегодной обработки отходов на объектах, включая первые очереди, составит 2,85 млн тонн.

Проекты реализуются группой компаний «РТ-Инвест».

«Высокий уровень готовности инфраструктуры нашей компании создает все условия для увеличения объемов отбора вторичных ресурсов. Сегодня через комплексы по переработке отходов „РТ-Инвест“ проходит 1,5 млн тонн отходов ежегодно, в ближайшее время эта цифра увеличится в 2 раза. Компания поставляет на рынок 36 различных видов вторичных ресурсов, которые приобретают более 100 партнеров — переработчиков по всей стране. Запуск новых мощностей еще один шаг к достижению нулевого захоронения», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

РЭО применяет меру поддержки, одобренную Правительством РФ — предоставление льготных займов за счет средств облигационных выпусков РЭО. Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов, что в конечном итоге позволяет сдерживать темпы роста тарифов.