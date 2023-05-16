Экология 16 мая 2023, 13:38 Центробанк зарегистрировал 2 выпуска облигаций РЭО

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Средства в размере 4,4 млрд рублей направят на создание комплекса по переработке ТКО в Петербурге.

Банк России принял решение о государственной регистрации 2 выпусков ценных бумаг Российского экологического оператора. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 4,4 млрд рублей, будут направлены на финансирование создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) «Волхонка» в Санкт-Петербурге.

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«Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование комплексного объекта по переработке отходов „Волхонка“, строящегося в два этапа, в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО. Финансирование со стороны РЭО будет предоставлено в размере 4,4 млрд рублей. Создание комплекса приблизит Петербург к показателям по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первый этап строительства завершен — возведен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн. РЭО вложит в него 881 219 000 рублей. Второй этап включает создание еще одной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объектов утилизации на 240 тысяч тонн. Вложения РЭО на втором этапе составят 3 544 782 000 рублей.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Для финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 млрд рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3,5%.

Проект реализует Невский экологический оператор.

РЭО применяет меру поддержки, одобренную Правительством РФ — предоставление льготных займов за счет средств облигационных выпусков РЭО. Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов, что в конечном итоге позволяет сдерживать темпы роста тарифов.