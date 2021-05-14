Летнюю погоду пообещали жителям Центральной России

Летняя погода пришла в европейскую часть России. При этом синоптики предупредили о кратковременных дождях с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщил Гидрометцентр.

«Под влиянием атмосферных фронтов в Центре России будут собираться грозовые дожди с порывистым ветром, местами 14 мая дожди могут быть сильными», — отметили на сайте Гидрометцентра.

Сильный дождь с грозой обещают 15 мая в Костромской, Калужской, Ивановской и Московской областях. Скорость ветра в этот день будет достигать до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18…+25 градусов, а ночью температура опустится до +5…+12 градусов тепла.

На юго-востоке Центрального округа прогнозируется до +29 градусов жары. В Архангельской области будет идти ливневый дождь, но столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.

«В то же время на севере Приволжского федерального округа до конца недели, 14–16 мая сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — рассказали в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, а местами будет до +32. В Среднем Поволжье синоптики обещают до +33 градусов жары. Местами пройдут кратковременные грозовые ливни. Жарко будет и на юге Коми с юго-западными районами Ненецкого округа — до +16 градусов. На северо-западе Европейской части страны прогнозируется от +17 до +23 градусов тепла.