Экология 13 августа 2023, 16:19 Центральной России предсказали «температурный взрыв» в середине следующей недели Синоптик Тишковец: жара вернется в Центральную Россию в середине недели Freepik

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Лето в Центральной России на следующей неделе продолжит удерживать свои позиции: если в самом начале недели еще будет прохладно и дождливо, то уже к середине жителей ожидает «температурный взрыв»: воздух прогреется до +30...+32 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его информации, в самом начале недели еще будет прохладно, но уже во вторник инициатива перейдет к антициклону.

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В понедельник, 14 августа, ожидаются скоротечные дожди и до +24 градусов, что в рамках климатической нормы. На следующий день начнется потепление — воздух прогреется до +27 градусов, а в среду — до +28 (июльская норма). Жара усилится в четверг — после полудня будет до +30 градусов. В пятницу станет еще жарче — до +32. В выходные в Центральной России пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего чуть посвежеет — столбик термометра не будет подниматься выше +28 градусов. Осадки маловероятны.

Август стал самым жарким летним месяцем этого года — среднемесячная температура воздуха превышает норму на 3,6 градуса.

«Лето будет уверенно держать позиции и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус. При этом купальный сезон продолжится, температура воды — +19-22», — рассказал Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил RT, что на следующей неделе в Москве и Московской области повысится атмосферное давление.