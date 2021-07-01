Центральной России предрекли засуху в июле

Центральную Россию в июле ожидает засуха, которая бывает раз в 10 лет. За месяц выпадет всего до 30% нормы осадков. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — сказал Тишковец РИА «Новости».

По его словам, в Москве ожидается е более 20–30% месячной нормы осадков. На северо-западе Центральной России июль вообще может пройти без дождей.

Синоптик отметил, что за последние 55 лет засуха в июле была в 1972 году — выпало 16 миллиметров, а также в 1992-м — 23,3 миллиметра, в 1997-м — шесть миллиметров, в 2002-м — 23,8 миллиметра, в 2010-м — 12 миллиметров и в 2014 году — семь лет назад выпало лишь четыре миллиметра.

Тишковец добавил, что ясных дней в июле будет в 2-3 раза больше средних показателей для середины лета. Температура в среднем будет на 0,5–1 градус выше многолетних значений метеостатистики. Исключение — середина месяца.

«„Посвежеет“ до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60–70% будет очень солнечная и засушливая», — резюмировал синоптик.

Аномально теплая погода в ближайшие дни ожидает регионы Дальневосточного, Северо-Западного, Южного, федеральных округов. Об этом ранее предупредил Гидрометцентр.