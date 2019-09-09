Центральной России пообещали июльское тепло в сентябре

Регионам центральной России пообещали июльские температуры в ближайшую неделю. Осадков не ожидается, но по утрам будут туманы.

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов. Это июльские значения», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве в понедельник будет до +25 градусов. В следующие три дня сохранится летняя сухая погода. По ночам воздух будет прогреваться до 13 градусов, а днем — до 25. На выходных возможны кратковременные дожди, но температура останется на том же уровне.

Тепло будет и на северо-западе. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях днем до +23 градусов.

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На юге России будут кратковременные дожди, но «бархатный сезон» все равно продолжится. Днем будет тепло до 30 градусов, а температура воды составит 24 градуса.

Зато в Поволжье лето закончилось. В некоторых регионах ночью прогнозируют заморозки с температурой до -3 градусов. Минусовые температуры также будут в Красноярском крае, а в горах Иркутской области ожидается дождь с мокрым снегом.