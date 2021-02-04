Центр России окутают морозы до -26 градусов

Жители европейской части России столкнутся с аномальным похолоданием в феврале. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как она рассказала в комментарии «Российской газете» температура начнет понижаться 5 февраля. Ночью в Москве похолодает до -14 градусов, днем будет -9…-11 градусов.

По ее словам, 6 февраля станет еще холоднее. Ночью ожидается -13… -18 градусов, днем — от минус -10 до -15 градусов. В следующие сутки ночью до -22 градусов, днем — до -17 градусов.

Паршина отметила, что новая неделя начнется с морозной погоды. Ночью 8 февраля в российской столице будет до -25 градусов, 9 февраля — до -26 градусов. Днем в понедельник и вторник синоптики прогнозируют -13…-18 градусов и без осадков.

Представительница Гидрометцентра добавила, что регионы южнее Москвы тоже ждет похолодание. Там возможны снег и дожди. Сильные снегопады 5 февраля ожидаются на севере Поволжья и в Курской области.

Дождь и снег также обещают в Волгоградской области, в Краснодарском крае и Крыму. Заметет и на севере европейской части России. В частности, в Архангельской области. В московском регионе снегопады продолжатся до 5 февраля.