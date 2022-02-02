Абрамченко: первый международный центр по репродукции и сохранению хищных птиц заработал в России

Первый международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород начал свою работу и готовится принять первую партию премиальных элитных соколов в качестве маточного поголовья. В соколиный центр «Камчатка» будут доставлены 84 особи, первое поколение выведенных в центре птенцов ожидается уже весной текущего года.

«Строительство центра сохранения птиц редких пород на Камчатке ведется по поручению Президента. Правительство утвердило план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия в качестве пилотных. Это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. Данный проект объединил лучший международный опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. Возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки», — подчеркнула заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Проект реализует компания «Соколиный центр «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), соинвесторами выступили ОАО «Запсибгазпром» и инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — Фонд «РК-Инвестиции». Центр находится на территории Мильковского района Камчатского края. Общая площадь центра составит до 300 гектаров.

«Отмечу, что развитие экологического туризма в нашей стране, сохранение экосистем является одним из приоритетных направлений работы Партии „Единая Россия“. Это было одно из самых популярных пожеланий наших граждан, когда мы формировали Народную программу Партии, с которой шли на выборы осенью 2021 года. Впервые проект строительства соколиного центра был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году, и вот уже сегодня питомник принял первое маточное поголовье. Помимо сохранения биоразнообразия и восстановления популяции птиц редких хищных пород, целью центра также является противодействие браконьерскому отлову соколов, который во многом и стал причиной резкого сокращения популяции. Этот проект станет настоящим прорывом для развития эко-туризма и безусловно даст импульс региону. В первую очередь, данная инициатива будет способствовать развитию туристической и транспортной инфраструктуры российских регионов, что является важным элементом Народной программы „Единой России“ в части экологии», — отметил Дмитрий Кобылкин, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По данным КРДВ, на территории опережающего развития «Камчатка» инвестиционную деятельность ведут 116 компаний с проектами на сумму 174,4 миллиарда рублей, создается более 11,3 тысячи рабочих мест. Из них 27 резидентов заявленные проекты реализовали. Свыше 23,3 миллиарда рублей инвестиций вложено, создано более шести тысяч рабочих мест.

«Развитие экологического туризма, экологического сознания и подхода как у туристов, так и у организаторов туризма связана с успешной реализацией «зеленых» проектов на Камчатке. Это и «Школа защитников природы», которая направлена на развитие волонтёрского движения в деле охраны, обустройства ООПТ и экологического просвещения; и Проект создания на юге полуострова туристско-рекреационного кластера «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лосося» в целях разгрузки воздействия на озеро Курильского и развития прилегающих к ООПТ территорий. Также наш образовательно-научный центр зеленых технологий «Ойкумена» и локомотивный проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Парк Три вулкана». Однозначно, «зеленая стратегия» как никогда актуальна для нашего региона и является ключевой для нашего края», — подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.