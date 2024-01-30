Экология 30 января 2024, 14:47 ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО на 100 млрд рублей РЭО

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Банк России 25 января 2024 года зарегистрировал проспект ценных бумаг Российского экологического оператора для размещения облигаций компании. Обновление регистрации — ежегодная процедура в соответствии с законодательством. В проспекте РЭО основная часть изменений касается финансовых показателей.

Программа облигаций РЭО предусматривает выпуск облигаций максимальной суммой до 100 млрд рублей. Максимальный срок, в течение которого можно размещать отдельные выпуски облигаций в рамках программы РЭО, составляет 12 лет.

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«В 2023 году в рамках программы на 100 млрд рублей РЭО разместил два выпуска облигаций на 4,5 млрд рублей. Привлеченные от размещения облигаций средства были направлены в виде займов на финансирование проектов по созданию индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО Региональный оператор „ВОСТОК“ и комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Бумаги были включены во второй уровень котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. Оба выпуска имеют рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruA+.

РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России и финансировать до 95% от стоимости проекта.

«Проспект содержит информацию за три последних года. По истечении одного года его необходимо обновлять, основная часть изменений в проспекте — это финансовые показатели. Отмечу, что наблюдается повышенный интерес со стороны частных инвесторов. Это связано с ростом ключевой ставки, из-за которой растет ставка по купону, т. е. по доходу, который получает владелец облигаций», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.