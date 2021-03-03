Царское село лишилось каскадов и водопадов

В Царском селе обмелели и покрылись илом пруды и каналы. Утраченными оказались уникальные каскады и водопады. Гидросистема музея-заповедника почти полностью разрушена.

Ситуацию в одном из самых знаковых объектов культурного наследия страны оценили специалисты Росводресурсов, сообщила пресс-служба агентства.

«Пруды и каналы <…> потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями», — подчеркнули в ведомстве. Справиться с проблемой самостоятельно в Царском селе не могут.

Царское село — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафты его парков сформировались еще в XVIII веке — во времена Екатерины II, а пруды и каналы являлись неотъемлемой частью музея-заповедника. Водой их наполняли искусственно созданные Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы. Сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена.

В Росводресурсах заметили, что для ее восстановления нужно отыскать «альтернативные источники водоснабжения и избавить водоемы от ила и водорослей». Предстоящую работу в ведомстве уже обсудили.