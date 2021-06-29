Трупы 40 краснокнижных пеликанов обнаружили в тюменском заповеднике

На территории государственного природного заказника «Белоозерский» в Тюменской области обнаружили трупы 40 кудрявых пеликанов. Эти птицы занесены в Красную книгу, сообщило ИА Nation News.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Тюменской области, в управлении Росприроднадзора, ветеринарии и Роспотребнадзора проводится проверка.

Изъяты материалы погибших птиц, а также взяты пробы воды из водоема, где они обитали. Эксперты работают над выяснением причины массовой гибели птиц.