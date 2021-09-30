Тропический шторм «Виктор» возник в Атлантическом океане

Тропический шторм сформировался в Атлантическом океане, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Погодное явление получило название «Виктор».

Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 18 метров в секунду.

«Виктор» находится на расстоянии 870 километров к югу от Кабо-Верде. Тропический шторм движется на северо-запад со скоростью 20 километров в час, уточнил RT.

На прошлой неделе в Атлантике сформировался тропический шторм «Сэм». Он стал восемнадцатым по счету за этот сезон.

Специалисты тогда предупреждали, что природное явление может вполне перерасти в ураган при усилении ветра. Максимальная скорость ветра «Сэма» достигала 80 километров в час. Он продвигался на запад со скоростью около 25 километров в час.