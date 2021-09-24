Тропический шторм «Сэм» появился в Атлантике

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Сэм». Об этом рассказали метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами, передали «Известия».

Новый шторм стал восемнадцатым по счету за этот сезон. Специалисты предупредили, что природное явление может вполне перерасти в ураган при усилении ветра. Максимальная скорость ветра достигает 80 километров в час. Он продвигается на запад со скоростью около 25 километров в час, передало ИА НСН.

Ранее стало известно, что на побережье Мексики обрушился ураган «Олаф». Природное явление зафиксировали в штате Южная Нижняя Калифорния.