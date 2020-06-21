Тропические ливни, град с яйцо. В Гидрометцентре объяснили, что происходит с погодой в России

В Гидрометцентре рассказали, в чем причина сильных дождей с градом, которые обрушились на некоторые российские регионы. Всему виной — столкновение разных воздушных масс. Но в скором времени погода начнет налаживаться, уверены синоптики.

«Июнь начался очень активным притоком горячего воздуха с юга и холодным с севера. Раскаленный воздух поступил в Россию из Индии и Пакистана. С другой стороны — арктический воздух из северных регионов. Этот контраст вышел к границам фронтальных зон. Из-за этого — и кучевая облачность, и грозы, и ливни с градом», — заявил «360» замначальника ситуационного центра Гидрометцентр России Анатолий Цыганков.

Но, по его словам, осадки станут кратковременными уже на следующей неделе. Первые два дня еще будут прохладными, но со среды начнется постепенное потепление. К субботе воздух может снова прогреться до 30 градусов со знаком плюс.

«На вторник останется прохлада, ночью до 11 градусов, днем до +22, в среду будет облачная погода и небольшой дождь. Но к субботе мы опять вернемся к 30-градусной жаре», — заключил синоптик.

Помимо Москвы и Подмосковья, на которые обрушились проливные дожди, пострадали и другие регионы.

К примеру, в Хакасии накануне выпал град размером с куриное яйцо. Фото выложили пользователи сети Instagram.