По данным организации, в марте 2020 года с лица Земли исчезло почти 645 тысяч гектаров тропического леса. Больше всего пострадали Индонезия (130 тысяч гектаров), Конго (100 тысяч) и Бразилия (95 тысяч).

«Взрывное увеличение истребления леса связано с эффектами коронавируса. Во многих странах отстранились от защиты лесов, что способствует незаконной вырубке», — отметил Хайнрих.

Злоумышленники уничтожают леса на территориях коренных народов и в природоохранных зонах.

Представитель WWF призвал немедленно остановить всемирную вырубку леса. В противном случае коронавирус окажется только предвестником новых кризисов, отметил сайт NEWS.ru.