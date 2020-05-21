Тропические леса начали массово истреблять — WWF
Уничтожение тропических лесов в 18 странах возросло в марте на 150% по сравнению с показателями прошлых лет. Новая экологическая проблема возникла на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал председатель службы защиты природы WWF в Германии Кристоф Хайнрих, сообщило РИА «Новости».
По данным организации, в марте 2020 года с лица Земли исчезло почти 645 тысяч гектаров тропического леса. Больше всего пострадали Индонезия (130 тысяч гектаров), Конго (100 тысяч) и Бразилия (95 тысяч).
«Взрывное увеличение истребления леса связано с эффектами коронавируса. Во многих странах отстранились от защиты лесов, что способствует незаконной вырубке», — отметил Хайнрих.
Злоумышленники уничтожают леса на территориях коренных народов и в природоохранных зонах.
Представитель WWF призвал немедленно остановить всемирную вырубку леса. В противном случае коронавирус окажется только предвестником новых кризисов, отметил сайт NEWS.ru.