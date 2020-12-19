Тропические леса Бразилии начали выделять углекислый газ

Леса, расположенные в бассейне реки Амазонки, занимают около 5,5 миллиона квадратных километров на территории нескольких стран Латинской Америки. Они содержат 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. В отличие от Амазонки остальной лесной покров Бразилии мало изучен. Это и решили исправить ученые.

Они собрали пробы древесины и почвы, а также отследили изменение средней температуры и уровень осадков с 1987 по 2020 год. Получив эти данные, климатологи сделали прогноз о скорости поглощения и выделения углекислого газа деревьями.

Замеры показали, что до 2013 года тропические леса Бразилии за пределами Амазонии постепенно увеличивали свою биомассу, поглощая больше углекислого газа, чем выделяя его. А затем начался обратный процесс, и теперь ежегодно на каждый гектар площади леса теряют 130 килограммов углерода.