Тропическая жара придет в Пермский край

Аномальная жара придет в южные районы Пермского края в пятницу, 13 августа. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Причиной такой погоды станет приток тропического воздуха с территории Поволжья, рассказал Ura.ru со ссылкой на сайт научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«К выходным по мере смещения антициклона на юго-восток в Пермский край поступит порция тропического воздуха с Нижнего Поволжья, из-за чего установится жаркая погода. 13 августа будет ясно, без осадков. Температура воздуха ночью — до +18, днем — до 32. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жители региона почувствуют потепление уже 11 августа. Днем воздух прогреется до +27 градусов. В северных районах Пермского края, напротив, похолодает. Там пройдут грозовые дожди.