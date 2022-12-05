Экология 05 декабря 2022, 22:19 Тридцатиградусный мороз придет в Курганскую область

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Температура в Курганской области достигнет -30 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на официальный сайт центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В ночь на вторник, 6 декабря, столбик термометра опустится до отметки в -26 градусов. Днем температура будет варьироваться от -13 до -18 градусов.

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Ночью 7 декабря показатель опустится до -25 градусов. Местами воздух остынет до -30. А днем — от -15 до -20 градусов.

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На следующий день, 8 декабря, показатель составит -28 градусов ночью и -14 градусов днем.