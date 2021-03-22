Три землетрясения произошли на Камчатке за утро

У берегов Камчатки утром в понедельник, 22 марта, эксперты зафиксировали три землетрясения подряд. Информация об этом появилась на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, подземные толчки были магнитудой 3,9, 4,1 и 5,4 по шкале Рихтера за несколько часов.

Про данным регионального МЧС, в результате никто не пострадал, здания тоже целы. Кроме того, население не ощутило землетрясения, уточнила газета «Известия».

Два дня назад в Японии случилось мощное землетрясение, была угроза цунами. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали на северо-востоке Японии. Национальное метеорологическое управление предрекало цунами высотой до метра. Также на прошлой неделе в стране у северо-восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение с магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине около 60 километров под океанским дном. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В пятницу, 19 марта, землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в районе Тибета. Более двух тысяч человек находились в радиусе 20 километров от подземных толчков.