Экология 27 февраля 2023, 14:56 Три российских вуза разработали программу по проектированию мусорных заводов

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Программа получила название «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».

Её разработали эксперты Российского экологического оператора (РЭО), Пермского политеха, Плехановского университета и Санкт-Петербургского политеха Петра Великого. Продолжительность курса составляет 72 часа. Первый поток стартует 30 марта.

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Онлайн-курс РЭО станет первой на рынке образовательной программой, посвящённой особенностям создания комплексных объектов обращения с отходами.

Обучение рассчитано на сотрудников и специалистов, государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в процессы развития инфраструктуры, ЖКХ и управления системой обращения с отходами, а также на иных специалистов, чья деятельность связана с экономикой замкнутого цикла.

«Проект нацелен на развитие кадрового и технологического потенциала циркулярной экономики. В детали и актуальную повестку темы будут погружать сильнейшие преподаватели ведущих российских вузов и эксперты из Сбера и отрасли. Мы постарались продумать программу с учётом всех особенностей текущей конъюнктуры и заключили в неё 16 блоков по стратегически значимым направлениям», — отметил генеральный директор Денис Буцаев.

Ценность программы в возможности получить практические навыки по созданию объекта. Слушатели изучат требования к проектированию комплексов по переработке отходов, основные технологии переработки вторичных ресурсов, подходы к проектированию и эксплуатации объектов захоронения ТКО, принципы формирования технико-экономического обоснования строительства и эксплуатации комплексных объектов переработки и многое другое.

Обучение осуществляется в дистанционном формате в режиме видеоконференцсвязи на платформе Webinar.ru. Лекции для просмотра будут доступны в записи. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Консультация и запись на курс доступны через РЭУ им. Г. В. Плеханова:

Сурова Татьяна Егоровна, ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства (Surova.TE@rea.ru, +7(495)800-12-00 доб. 1517) и

Кольчугина Ирина Константиновна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова (Kolchugina.IK@rea.ru, +7(495)800-12-00 доб. 22-52).