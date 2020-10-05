Глава Камчатки назвал три причины загрязнения воды на побережье

В качестве первой версии губернатор назвал техногенное загрязнение. Он заявил, что не стоит исключать разлива токсичных веществ.

«Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — подчеркнул он.

Второй возможной причиной загрязнения побережья Владимир Солодов назвал природные явления. Он не исключил, что с донных отложений могли подняться водоросли во время шторма, которые вынесло на береговую линию. Третьей версией, которую сейчас изучают — это активность вулканов.

Кроме того он рассказал, что максимальную концентрацию нефтепродуктов в бухтах Камчатки зафиксировали в субботу 3 октября. Он пояснил, что речь идет о бухте Лагерной, где концентрация превышала норму в семь-девять раз. Но сейчас эти показатели уже снизились.

«Океан имеет уникальную способность к самоочистке. По состоянию на 4 октября, на вчерашний день, пробы, взятые в тех же местах, показали превышение всего в 1,2 раза. В остальных точках все показатели находятся в пределах санитарной нормы. В том числе на Халактырском пляже нет превышений показателей», — заявил губернатор.

При этом он отметил, что несмотря на то что превышение концентрации нефтепродуктов в бухте Лагерная и Авачинском проливе зафиксировали в одно и тоже время, причины загрязнения воды могли быть разные.

Накануне жители Камчатки начали публиковать в социальных сетях фотографии с Халактырского пляжа, где берег был покрыт тысячами мертвых морских животных. Местные серферы рассказали что после контактов с водой на коже начинается раздражение и болят глаза.

Проведенные пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов там превышено в четыре раза, а фенолов в 2,5 раза. Проверку загрязнения акватории начал Следственный Комитет. Для того, чтобы разобраться в ситуации на Халактырский пляж выехал губернатор региона Владимир Солодов.

Он заявил, что информация о пострадавших серферах подтвердилась, как и сообщения о загрязнении. Отдельно он отметил, что чиновники, которые скрывали или приукрасили сообщения о ситуации отправятся в отставку. Губернатор отправился с проверками по остальным бухтам, на которые жаловались местные жители. Но к его приезду обстановка там стала лучше.

Для выяснения причин загрязнения воды и массовой гибели животных специалисты отобрали пробы грунта, воды, песка, донных отложений и тканей погибших обитателей океана, чтобы отправить в Москву. По словам губернатора, какое отравляющее вещество попало в океан станет известно в ближайшие дни.