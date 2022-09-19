Три объекта обращения с ТКО за 5,5 млрд рублей появятся в Архангельской области | 360°

Экология 19 сентября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

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Viber Три объекта обращения с ТКО за 5,5 млрд рублей появятся в Архангельской области

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Их мощность составит 400 тысяч тонн.

Концессионные соглашения по строительству трех объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью более 400 тысяч тонн обработки в год заключены в Архангельской области. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили на встрече реализацию проекта, в том числе возможность его финансирования со стороны РЭО.

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«К строительству в Архангельской области запланировано три объекта. Их общая мощность 400 тысяч тонн обработки в год. Общий объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд рублей. С Александром Витальевичем обсудили план реализации проектов, в том числе возможность получения до 50% от общего объема капитального гранта на 2022–2024 годы. Финансирование проекта также могут быть получены за счет выпуска облигаций Российского экологического оператора. Банк России зарегистрировал нам программу на 100 млрд рублей, все деньги пойдут на развитие инфраструктуры», — сообщил Денис Буцаев.

Объекты, которые планируется построить в регионе до конца 2024 года, представляют собой мусоросортировочные комплексы.

“Это МСК Коряжма мощностью обработки 70 тысяч тонн в год и утилизации — 20 тысяч тонн, объем инвестиций — 1,3 млрд рублей. МСК в Няндоме мощностью обработки 60 тысяч тонн в год и утилизации — 24 тысяч тонн, объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. И МСК в Архангельске мощностью обработки 275 тысяч тонн в год и утилизации — 179 тысяч тонн, объем инвестиций — 2,8 млрд рублей”, — пояснил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

На встрече также поднимались вопросы закупки контейнеров для области. В 2021 году региону была предоставлена субсидия из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Она составила 19,31 млн рублей, на эти средства были приобретены 1140 баков для РСО. В 2022-м регион снова подал заявку на субсидию, планируется закупка еще 1000 баков в 2023 году.

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